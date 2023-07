Swisscom Broadcast startet Self Service Streaming-Dienst

12. Juli 2023 - Swisscom startet mit einem Self-Service-Angebot für Video Streaming in Form einer SaaS-Lösung. Das Angebot richtet sich an Kunden, die bereits über eigenes Streaming-Wissen verfügen und wurde gemeinsam mit IBM ins Leben gerufen.

Swisscom Broadcast gibt die Lancierung einer neuen Self-Service-Lösung für Video Streaming bekannt. Mit dem SaaS-Angebot richte man sich an Agenturen und Unternehmen, die bereits internes Know-how zum Thema Steaming pflegen, wie es vonseiten Swisscom heisst. Die Lösung basiert auf der IBM Watson Media-Technologie und dem Swisscom Managed Service, damit geht mit der Lancierung auch eine Partnerschaft mit IBM einher. Abhängig von der Anzahl Streaming-Events, die ein Unternehmen durchführen will, werden dabei verschiedene Lizenzmodelle angeboten.Dank mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich Video Streaming könne man die Kundschaft ausserdem gebührend unterstützen, wie es in der Mitteilung heisst. "Mit der Live Streaming Solution geben wir ihnen das ideale Werkzeug an die Hand und begleiten sie bei ihren ersten Schritten", kommentiert etwa Tobias Saurer, Head of Digital Media bei Swisscom Broadcast. (win)