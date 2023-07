Roaming: Swisscom ist günstiger geworden, Sunrise teurer

5. Juli 2023 - Moneyland hat die Roaming-Tarife der Schweizer Mobilfunkanbieter für dieses Jahr unter die Lupe genommen und dabei auch untersucht, wie sich die Preise im Vergleich zum Vorjahr entwickelt haben.

Nicht nur Dschungelkompass hat angesichts der anstehenden Sommerferien die Schweizer Roaming-Tarife verglichen , auch Moneyland hat sich der Roaming-Thematik angenommen und spricht in dem Zusammenhang von "sehr grossen Preisunterschieden beim Roaming". Wie bereits Dschungelkompass hat auch Moneyland festgestellt, dass bei der Datennutzung kaum noch Gefahr besteht, in die Roaming-Falle zu tappen, weil viele Mobilfunkanbieter die Angebote entsprechend gestaltet hätten, dass im Standardtarif kein Roaming im Ausland möglich ist. Moneyland schreibt aber: "Vor allem beim Telefonieren können je nach Anbieter durchaus immer noch hohe Kosten entstehen: Ein einstündiges Telefonat in einem EU-Land kann durchaus 120 Franken kosten, mit einer Option hingegen nur 18 Franken."Moneyland geht für seinen Roaming-Vergleich von zwei Szenarien aus. Der erste Vergleich listet die Gesamtkosten für Nutzer auf, die innerhalb eines Jahres zwei Wochen Sommerferien, eine Woche Herbstferien und zwei viertägige Städtereisen machen. Alle Reisen finden in einem beliebigen EU-Land statt. Während der insgesamt 29 Ferientage werden dabei insgesamt 6 GB Datenroaming genutzt, zudem wird während 120 Minuten telefoniert. Bei diesem Szenario fährt man – Überraschung! – mit Swisscom am günstigsten. Beim Marktführer belaufen sich die Kosten auf 86.60 Franken. Bei Aldi Suisse Mobile kostet dasselbe 89.60 Franken, bei Digital Republic 100 Franken. Doch es geht auch teurer. Bei Yallo wie auch bei Lebara beläuft sich die beschriebene Nutzung auf 170 Franken, bei Sunrise gar auf über 180 Franken. Bei Salt wiederum werden nicht in allen EU-Ländern dieselben Roaming-Tarife verrechnet, entsprechend können je nach Land und Abo- oder Prepaid-Angebot Kosten zwischen 134 und 368 Franken entstehen.