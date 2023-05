Cyberkriminalität: KI-basierte Attacken zunehmend im Fokus

(Quelle: Swisscom)

15. Mai 2023 - Swisscom stellt im Cyber Security Threat Radar 2023 eine Zunahme von Cyberattacken mithilfe von KI-Tools fest und betont die Bedeutung von in Sachen Cybersicherheit gut geschulten Mitarbeitenden.

Der aktuelle Cyber Security Threat Radar 2023 von Swisscom stellt zunächst nicht weiter erstaunlich fest, dass die Anzahl der Cyberbedrohungen ungebrochen hoch bleibt. Auf dem Vormarsch sind demnach ganz besonders Angriffe, die mithilfe von KI-Technologien erfolgen. Die Zunahme solcher Attacken hat gemäss Swisscom mit einem regelrechten Evolutionssprung bei öffentlich verfügbaren KI-Tools wie etwa ChatGPT zu tun, mit dem sich beispielsweise personalisierte Phishing-Mails überzeugender formulieren lassen und Phishing-Kampagnen so schwieriger zu enttarnen sind.Als Dauerbrenner bezeichnet der Bericht Ransomware-Angriffe, die als Eintrittstor meist Phishing nutzen. Die Security-Spezialisten von Swisscom erwarten in diesem Bereich eine starke Zunahme von Multiple-Extortion-Attacken, die mehrere Angriffsarten wie Lösegelderpressung per Ransomware, Datendiebstahl und Denial-of-Service kombinieren. Davon seien auch Managed-Service-Anbieter vermehrt betroffen – diese seien oft bereit, Lösegeld zu zahlen, und ihre Kunden könnten direkt angegriffen werden.