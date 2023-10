Android 14 gibt's ab sofort für Pixel-Geräte

Eigentlich wollte Google Android 14 schon im September 2023 veröffentlichen, musste den Release aber verschieben ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nachdem nun die Pixel-8-Serie mit Android 14 offiziell verfügbar ist, gibt der Hersteller die neue Android-Ausgabe für alle Pixel-Geräte ab dem Pixel 4a 5G frei. Die Updates werden drahtlos (OTA) an die Devices verteilt und können über die Systemeinstellungen bezogen werden. Wann genau Android 14 auch auf die Geräte anderer Hersteller kommt, ist noch nicht bekannt.Neu in Android 14 sind unter anderem neue Personalisierungsmöglichkeiten wie etwa einen anpassbaren Lockscreen, ein Ultra-HDR-Modus für die Kamera, die Ablage von Gesundheitsdaten via Health Connect in einem zentralen Bereich mit individueller Zugriffsfreigabe pro App sowie neue Accessibility-Optionen für User mit Seh- oder Hörproblemen. Die Oberfläche wurde generell aufgefrischt, um das Material-You-Farbschema noch besser zu widerspiegeln. (ubi)