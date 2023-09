Google muss Android 14-Release offenbar verschieben

(Quelle: ltyuan – stock.adobe.com)

7. September 2023 - Eigentlich sollte Android 14 Anfang September erscheinen. Doch das wird wohl nichts. Google musste den Release in letzter Sekunde verschieben und hat damit wohl auch die Hardware-Partner überrascht.

Google hat den Release von Android 14 kurzfristig verschieben müssen, wie "Android Police" in einem Beitrag schreibt. Eindeutig lässt sich das zwar nicht sagen, da der US-amerikanische Konzern den Termin nie offiziell bestätigt hat. Neue Android-Versionen kamen jedoch sehr häufig Ende August oder Anfang September auf den Markt, die öffentlichen Beta-Tests laufen ebenfalls auf Hochtouren.Statt des erhofften OS-Upgrades lieferte Google am 5. September jedoch nur ein überarbeitetes Logo sowie ein Feature-Update. Dabei war der Android 14-Release laut dem Journalisten Mishaal Rahman durchaus für diesen Tag vorgesehen. Google musste die Pläne laut einem Post auf X jedoch kurzfristig kippen und die Veröffentlichung um einen Monat auf den 4. Oktober verschieben. Grund soll eine gravierende Sicherheitslücke im Betriebssystem sein.

Laut dem stets gut informierten Rahman wurden von der Entscheidung auch die Hardware-Partner von Google überrascht. So hatte OnePlus bereits den 25. September als Release-Termin für OxygenOS 14, das auf Android 14 basiert, kommuniziert. Ohne eine Veröffentlichung seitens Google dürfte dieses Datum aber kaum zu halten sein.Der 4. Oktober 2023 ist wiederum kein willkürlich gewählter Termnin. An diesem Tag findet das "Made by Google"-Event statt, auf dem voraussichtlich das Pixel 8, die Pixel Watch 2 und andere Neuigkeiten vorgestellt werden. (sta)