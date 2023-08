Android Runtime 13 sorgt für 30 Prozent schnelleren App-Start

22. August 2023 - Google hat einen Einblick in die Performance-Sprünge der letzten Android-Runtime-Version gegeben. Mit dieser lassen sich Anwendungen deutlich schneller starten.

Mit Android Runtime 13 ist es laut den Google-Entwicklern möglich, Apps bis zu 30 Prozent schneller zu starten. Allerdings sind die genauen Werte zu einem grossen Teil von der eingesetzten Hardware abhängig. Um welche Geräte es sich bei genanntem Testlauf genau gehandelt hat, gaben die Autoren in ihrem Blog-Beitrag nicht an. Die tatsächlichen Durchschnittswerte dürften sich in der Praxis also bei einem niedrigeren Niveau einpendeln.

In ihrem Beitrag veröffentlichen die Entwickler noch die Leistungswerte von Android Runtime 13. Unterdessen laufen aber bereits die Arbeiten an Android Runtime 14, das ebenfalls Verbesserungen bei Laufzeit, Compiler und Kern-API mit sich bringen soll. Ein Release-Termin steht jedoch noch nicht fest. Die Veröffentlichung von Android Runtime ist nicht an den Release von Android 14 gebunden, der kurz bevorstehen soll.



Android Runtime ist für die Ausführung von Anwendungen auf dem Mobile-Betriebssystem verantwortlich und wird seit Android 12 über Google-Play-System-Updates aktualisiert. (sta)