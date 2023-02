Android 14 als Preview verfügbar

(Quelle: ltyuan – stock.adobe.com)

9. Februar 2023 - Android 14 ist ab sofort als Preview-Version verfügbar. Vor allem Entwickler von älteren Apps müssen ihre Anwendungen fit machen für die neue Android-Version.

Google hat die erste Preview-Version von Android 14 angekündigt. Damit können App-Entwickler ihre Anwendungen für die kommende Android-Version vorbereiten. Die Entwickler-Version steht für bestimmte Pixel-Smartphones sowie als Emulation in Android Studio zur Verfügung. Dies hat Google in seinem Developer Blog geschrieben . Mit Android 14 möchte Google die Benutzerfreundlichkeit des Betriebssystems erhöhen und den Support für die immer grösser werdenden Bildschirme der Smartphones weiter verbessern. Unter anderem sollen Schriften neu bis zu 200 Prozent vergrössert werden können.Weiter wird das Betriebssystem die Batterielaufzeit etwas verbessern. Zudem wird die Sicherheit verstärkt und Angreifern der Zugang erschwert, indem alte Apps nicht mehr ohne weiteres installiert werden können. ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Die definitive Veröffentlichung von Android 14 wird im Sommer dieses Jahres erwartet. (adk)