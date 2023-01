68 Sicherheitslücken in Android beseitigt

(Quelle: ltyuan – stock.adobe.com)

5. Januar 2023 - Google behebt zum Jahresbeginn 68 Sicherheitslücken im Android-Betriebssystem. Acht davon betitelt der Konzern als kritisch.

Google patcht sein Betriebssystem Android und beseitigt dabei 68 Sicherheitslücken und -risiken. Dies geht aus der Google Source Dokumentation hervor . Von den behobenen Sicherheitslücken sind alle Android-Versionen zwischen 10 und 13 betroffen. Acht Auffälligkeiten werden von Google als kritisch kategorisiert, was bedeutet, dass Angreifer potenziell schädlichen Code ausführen könnten. Sie stecken im Kernel sowie in Komponenten von Qualcomm. Darüber hinaus werden Schwachstellen im Android Framework, System, Google Play sowie Komponenten von Imagination Technologies, MediaTek und Unisoc beseitigt.Google Pixel Geräte werden den Patch in den nächsten Tagen installieren können. Die übrigen Android-Geräte müssen von den jeweiligen Herstellern für den Patch vorbereitet werden. Letztere wurden von Google bereits 30 Tage im Voraus über die anstehenden Änderungen informiert. Erfahrungsgemäss dürfte es Februar werden, bis das Update auf breiter Front erhältlich sein wird. (adk)