Galaxus Mobile stellt internationales Abo für EU und USA vor

Wer gerne reist oder beruflich viel unterwegs ist, für den hat Galaxus Mobile ein neues Mobile-Abo im Sortiment. Galaxus Mobile International sei laut dem Anbieter für all jene Nutzer günstiger, die nicht bloss ein zusätzliches Gigabyte an Daten in den Ferien benötigen, sondern sich regelmässig im Ausland befinden. Für diesen Zweck bietet das Abo unlimitierte Datennutzung auch in der EU und in den USA. Komplett unlimitiert ist der Verbrauch jedoch nicht. Nach 20 GB drosselt der Anbieter die Geschwindigkeit deutlich auf 256 kbit/s im Download und 128 kbit/s im Upload. In der Schweiz ist der Datenverbrauch hingegen tatsächlich unlimitiert.Darüber hinaus stehen Kunden 100 Minuten für Anrufe aus der Schweiz in die EU/die USA oder in die umgekehrte Richtung sowie für Anrufe aus der EU/den USA in die EU/die USA zur Verfügung. Innerhalb der Schweiz sind Anrufe und SMS gänzlich unlimitiert.Die Kosten für das Einzelabo liegen bei 39 Franken pro Monat. Wer die Family-and-Friends-Option von Galaxus Mobile nutzt, kann zudem sparen. Dann kostet das Abo monatlich 35 Franken. Dabei spielt es laut Anbieter keine Rolle, ob die anderen Family-and-Friends-Nutzer ebenfalls ein International-Abo haben. Das neue Abo hat zudem keine Mindestvertragslaufzeit, Kunden können monatlich kündigen, im ersten Monat sogar täglich. (sta)