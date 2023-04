Digitec Galaxus weitet Same Day Delivery auf die Region Bülach aus

(Quelle: Digitec Galaxus)

5. April 2023 - Seit 2020 bietet Digitec Galaxus in der Stadt Zürich Blitzlieferungen an: Wer bis 13:15 Uhr bestellt, bekommt die Ware noch am selben Tag zugestellt. Nun wird die Same Day Delivery auf den Südosten des Kantons Zürich ausgeweitet.

Digitec Galaxus gibt weiter Gas bei der Auslieferung. Wie der Online-Händler mitteilt, werden die Blitzlieferungen, die es bislang in der Stadt Zürich gab, auf den Südosten des Kantons Zürich ausgeweitet. Konkret bedeutet dies: Wer in der Region Bülach seine Ware bis 13:15 Uhr – respektive bis 12:45 am Samstag – bestellt, bekommt sie noch am gleichen Tag geliefert. Ausserdem verspricht das Unternehmen, dass man Same Day Delivery nun im Wochentakt erweitern wird und zwar auf die Regionen Effretikon, Nänikon, Meilen und Hinwil sowie weitere Teile von Zürich-Oerlikon. Welche Gemeinde ab wann von Same Day Delivery profitieren kann, zeigt diese Grafik Für Blitzlieferungen, die von der Post-Tochter Notime im Auftrag von Digitec Galaxus als Versandpartnerin zugestellt werden, verfügbar sind alle Produkte, die der Online-Händler selbst in der Schweiz an Lager hat, bis zu einem Maximalgewicht von 30 Kilogramm und einer Grösse von 60x60x100 Zentimetern. Die Option Blitzlieferung wird den Kunden dabei beim Checkout angeboten, sofern alle Produkte einer Bestellung für eine Blitzlieferung qualifiziert sind. Hierbei muss die Bestellung aber vor der Auslieferung bezahlt werden. Abhängig von der Zustellroute und der Lieferadresse kommen Blitzlieferungen dann zwischen 16:30 und 22:00 Uhr an."Toll an der Blitzlieferung finden wir nicht nur, dass sie am Tag der Bestellung ankommt", so Peter Weingartner, der bei Digitec Galaxus für die externe Logistik verantwortlich ist. "Die Produkte werden ausserdem ohne zusätzliche Verpackung und grösstenteils mit CO2-neutralen E-Kleinfahrzeugen geliefert." (abr)