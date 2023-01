Digitec Galaxus schafft Transparenz bezüglich Retouren und Garantiefällen

(Quelle: Digitec Galaxus)

26. Januar 2023 - Digitec Galaxus geht bezüglich Transparenz den nächsten Schritt und legt Daten zu Rückgabe und Garantiefällen offen. Nebst der Kundenfreundlichkeit könnte sogar das Unternehmen selber profitieren.

Will man sich ein Bild über ein Produkt machen bevor man es kauft, kann man Testberichte oder Bewertungen anderer Kunden lesen. Wie es jedoch um die Zuverlässigkeit von Geräten steht, lässt sich daraus meistens nicht ermitteln. Digitec Galaxus geht diesbezüglich in die Offensive und legt ab sofort sowohl die Rücksende-Quote als auch die Garantiefall-Quote offen. Im E-Commerce ist dies absolut unüblich, entsprechend schwingt auch Stolz in der Erklärung von Chief Innovation Officer Oliver Herren mit: "Wir sind hier Innovationsführer im E-Commerce. Mir ist weltweit kein anderer Onlinehändler bekannt, der diese Daten offenlegt – und auch kein Hersteller oder Vergleichsportal."Konkret veröffentlich der Online-Händler drei zusätzliche Informationen, wovon die Rückgabequote die erste ist. Damit wird für Kunden ersichtlich, wie oft in den letzten 12 Monaten Produkte einer Marke in der jeweiligen Kategorie zurückgesendet wurden. Daraus wird für Konsumenten ersichtlich, ob eine verdächtig hohe Anzahl von Käufern mit einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten Marke unzufrieden sind.