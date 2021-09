Digitec Galaxus zeigt Preise transparent an

(Quelle: Digitec Galaxus)

22. September 2021 - Laut eigener Aussage setzt Digitec Galaxus in seinen Shops als erster Onlinehändler der Schweiz konsequent auf Preistransparenz: Zu jedem Produkt lässt sich die Historie der Verkaufspreise einsehen.

Im Onlinehandel ändern sich die Preise oft täglich. Es ist für Konsumenten nicht einfach, die Preisentwicklung zu verfolgen und im passenden Moment zuzuschlagen. Diesem Missstand will Digitec Galaxus nun abhelfen. Laut eigener Aussage als erster Onlinehändler der Schweiz legt das Unternehmen die historische Preisentwicklung im gesamten Sortiment offen.Klickt man bei einem Artikel auf den Preis oder scrollt man weiter nach unten, erhält man unter dem Reiter Preisentwicklung eine Grafik. Diese zeigt die Verkaufspreise des Artikels in den letzten Monaten in Form eines Liniendiagramms anschaulich auf. Oliver Herren, Gründer und CIO von Digitec Galaxus , merkt dazu an: "Unsere Transparenzoffensive hat einen guten Grund: Sich ein Bild über die Preisentwicklung zu machen, war für die Konsumenten bisher mühsam. Deshalb legen wir offen, wie sich die Preise in unseren Shops entwickeln."