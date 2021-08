Digitec Galaxus erfolgreich mit Secondhand-Produkten

(Quelle: Digitec Galaxus)

19. August 2021 - Laut Digitec Galaxus haben sich die Verkäufe gebrauchter Produkte im letzten Jahr fast verdoppelt. Am häufigsten verkauft wurden Handys, Grafikkarten und Monitore.

Seit 2017 können Kunden von Digitec Galaxus Produkte, die sie beim Etailer gekauft habe, über die Plattform auch wieder weiterverkaufen . Wie die Migros-Tochter nun informiert, läuft dieses Geschäft. So hätten sich die Secondhand-Verkäufe im letzten Jahr mit einen Plus von 96 Prozent fast verdoppelt. Und in diesem Jahr zeichne sich ein weiterhin starkes Wachstum ab. So seien im ersten Halbjahr 2021 bereits zwei Drittel so viele Occasions-Produkte von Privaten verkauft wie im gesamten Jahr 2020. Konkrete Angaben zu verkauften Stück oder Occasions-Umsätzen mache man aus Konkurrenzgründen allerdings keine. Immerhin wird verraten, dass rund 75 Prozent der Secondhand-Verkäufe via Digitec und 25 Prozent auf Galaxus stattfinden. Das dürfte auch damit zusammenhängen, welche Produkte vor allem gebraucht verkauft wurden. Laut Digitec Galaxus waren dies im vergangenen Jahr vor allem gebrauchte Mobiltelefone, gefolgt von PC-Monitoren, Grafikkarten, Kopfhörern und Notebooks.Zur Erfolgsquote schreibt das Unternehmen, dass von den Secondhand-Angeboten im laufenden Jahr durchschnittlich 44 Prozent einen Abnehmer finden. Die restlichen 56 Prozent der Verkaufsangebote würden verfallen, etwa weil der Preis zu hoch angesetzt war oder der Zustand des Artikels ungenügend. Die höchste Erfolgsquote hatten im vergangenen Jahr die Verkäufer folgender Produkte:• Lüfter-Kontroller: 77%• Pulsgurt: 77%• Webcam: 76%• Externes optisches Laufwerk: 75%• Mobiltelefon VR-Brille: 75%• Stylus: 75%• Kopfhörerständer: 73%• Streaming Media Player: 72%• Notebook-Unterlage: 71%• Powerline: 71%(mw)