Digitec Galaxus weitet Blitzlieferungen bis Ende Oktober auf weite Teile der Schweiz aus

(Quelle: Digitec Galaxus)

9. August 2023 - Bis anhin waren sogenannte Blitzlieferungen – also Lieferungen am Tag der Bestellung – von Digitec Galaxus nur in Zürich möglich. Bis Ende Oktober soll die Option nun für 60 Prozent der Bevölkerung bereitstehen. Die Produkte werden dabei ohne Zusatzverpackung ausgeliefert.





Wie die Post und Digitec Galaxus nun erklären, wird das Angebot der Blitzlieferungen ohne Verpackung zusammen mit Notime in den kommenden Wochen auf weitere Teile der Schweiz ausgeweitet. Bis Ende Oktober sollen insgesamt sieben regionale Sortierzentren in Betrieb genommen werden, so dass dann 60 Prozent der Schweizer Haushalte Blitzlieferung bei Digitec Galaxus ordern können. Der Rollout-Plan sieht zusätzlich zum Pilotgebiet Zürich sowie östlich der Stadt folgendermassen aus:



• Ab 8. August: Zürich West, unter anderem mit Thalwil und Affoltern am Albis

• Ab 8. August: Aarau, Lenzburg, Baden, Wohlen, Bremgarten und Umgebung

• Ab 29. August: Ostschweiz, unter anderem mit St. Gallen, Winterthur, Frauenfeld, Wil, Kreuzlingen und Schaffhausen

• Ab 12. September: Basel, Liestal und Umgebung

• Ab 19. September: Bern, Thun, Fribourg, Biel, La Neuveville und Umgebung

• Ab 3. Oktober: Zentralschweiz, unter anderem mit Luzern, Zug und Sursee

(Quelle: Digitec Galaxus)