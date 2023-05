Digitec Galaxus erneuert Mobile-Abo

(Quelle: Digitec Galaxus)

3. Mai 2023 - Das Mobile-Abo Digitec Connect heisst neu Galaxus Mobile und kommt in zwei Varianten mit limitiertem und unlimitiertem Datenvolumen, zu günstigeren Preisen als das bisherige Angebot.

Bisher bot Digitec Galaxus seine Mobile-Abos unter der Marke Digitec Connect an. Damit ist nun Schluss, wie das Unternehmen in einem Blogpost mitteilt . Neu heisst das Mobilfunkangebot Galaxus Mobile und ist in zwei Varianten erhältlich. Das Basic-Abo zu 14 Franken pro Monat bietet monatlich 3 GB Datenvolumen in der Schweiz, während das Abo CH Unlimitiert dem Namen entsprechend für monatlich 19 Franken unlimitierte Daten in der Schweiz plus 1 GB Daten pro Monat in der EU und den USA enthält. 5G ist in beiden Fällen inklusive. Und dem Telefonieren und SMS-Versenden sind in der Schweiz bei beiden Varianten keine Grenzen gesetzt. Hinter den Angeboten steckt das Netz von Sunrise.Bisherige Digitec-Connect-Kunden wurden am 1. Mai 2023 ins unlimitierte Galaxus-Mobile-Abo überführt und profitieren, so das Unternehmen, vom günstigeren Tarif und den besseren Leistungen. Noch vorhandene Digitec-Connect-Gutscheine können auch bei Galaxus Mobile eingelöst werden.