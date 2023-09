Service-Champions Schweiz 2023: So gut ist der Kundenservice in der Schweiz

20. September 2023 - Eine gross angelegte Erhebung von Kundenbewertungen zum Kundenservice zeigt die Serviceleistungen von 650 in der Schweiz tätigen Unternehmen auf. Der bittere Beigeschmack: Steg, unlängst Konkurs gegangen, ist Branchensieger.

Eine gross angelegte Erhebung der Rating- und Ranking-Agentur Servicevalue beschäftigt sich mit der Service-Leistung von Unternehmen, die in der Schweiz tätig sind. Die Ergebnisse basieren auf Kundenurteilen und listet total 650 Unternehmen, die Kundenservice für Schweizer Kunden bieten. Die Werte werden im Service Experience Score (SES) ausgewiesen – eine Übersetzung der Kundenbewertungen in prozentuale Zustimmungswerte.Die Top 3 der Unternehmen mit dem besten Kunden-Service sind Ochsner Sport, gefolgt von Orell Füssli und Manor. Accor, Stöckli, Loeb, Swiss Quality Hotels, Kempinski und Züricher Kantonalbank belegen die Plätze 4 bis 9, Samsung rutscht als einziges Technologieunternehmen auf Platz 10 noch in die Top-Ränge.Weiter gibt es eine Vielzahl an Unterkategorien mit Branchensiegern. Alle Rankings mit CE-, IT- und ICT-Unternehmen aus den Branchen Mobilfunk, Telcos, Online-Warenhäuser, Unterhaltungselektronik und Elektronik & Computer finden sich unten in der Bildergalerie.