Quickline schon wieder Internetanbieter mit bestem Kundenservice

(Quelle: Quickline)

26. Juni 2023 - Zum dritten Mal in Folge erweist sich Quickline im Branchenmonitor des Schweizer Instituts für Qualitätstests als Sieger unter den Internetanbietern in der Kategorie Kundenservice.

Das Schweizer Institut für Qualitätstests (SIQT) hat im April 2023 im Rahmen seines Branchenmonitors erneut eine Umfrage unter anderem bei Internetkunden zur Zufriedenheit mit ihren Anbietern durchgeführt. Als Sieger in der Kategorie Kundenservice hat sich zum dritten Mal in Folge der schweizweit aktive ISP Quickline mit Sitz in Nidau herauskristallisiert. Und auch in den Kategorien Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenzufriedenheit findet sich Quickline unter den Top 3.Quickline-CEO Frédéric Goetschmann freut sich und lobt sein Team: "Die Auszeichnungen für die hohe Qualität unseres Kundenservice und für die hohe Kundenzufriedenheit bestätigen unseren täglichen Einsatz für die Kundinnen und Kunden. Wir beraten sie regional, persönlich und kompetent. Dieses Lob gebe ich unseren Mitarbeitenden an der Front gerne weiter."