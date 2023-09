Steg Electronics, Techmania und PC-Ostschweiz schliessen die Tore

Auslöser für die Liquiditätsengpässe ist wie erwähnt die drastische Kürzung von Kreditlimiten Anfang April dieses Jahres von sieben auf vier Millionen Franken und spätere vollständige Kündigung eben dieser Limiten durch den Kreditversicherer Allianz Trade (ehemals Euler Hermes), welcher für die PCP.com-Gruppe die Lieferantenkredite rückversichert hatte. Wie Lorenz Weber, Gründer und Inhaber von PCP.com , in einem exklusiven Gespräch gegenüber "Swiss IT Magazine" erklärt, erfolgte die Streichung der Kreditlimiten in diesem Frühling völlig überraschend. "Die letzten Monate haben wir nun händeringend versucht, eine Lösung zu finden, haben mit Investoren und Mitbewerbern gesprochen – leider alles ohne Erfolg. Aus diesem Grund müssen wir die Schliessung unserer Firma, die ich vor 25 Jahren gegründet habe, bekanntgeben", so der sichtlich aufgewühlte Lorenz Weber. "Das ist enorm hart, nicht nur für mich, sondern vor allem auch für all unsere Mitarbeiter, unser Geschäftspartner und unsere Lieferanten, die uns all die Jahre vertraut haben. Wir waren nebst Brack.ch einer der letzten grösseren unabhängigen Anbieter in der Schweiz."Umso unverständlicher scheint der Entscheid von Allianz Trade, die Kreditlimiten für die PCP.com-Gruppe zu streichen – auch für Lorenz Weber. "Der Entscheid ist für uns enorm schwer nachzuvollziehen. Natürlich ist das Marktumfeld im Retail schwierig, und richtig ist auch, dass wir für 2022 einen Verlust geschrieben haben. Doch das letzte Jahr war aus bekannten Gründen für alle Marktbegleiter und Unternehmen schwierig, und unser Verlust fiel dank eines starken vierten Quartals sogar deutlich kleiner aus als prognostiziert." Für dieses Jahr sei man nun wieder auf Kurs gewesen und hätte ein positives Ergebnis präsentieren können. Auch habe die Gruppe in den Jahren 2018 bis 2021 einen durchschnittlichen Gewinn im höheren sechsstelligen Bereich präsentieren können. Das Unternehmen sei ausserdem nicht überschuldet – doch die Eigenkapitalquote und vor allem die Liquidität seien noch nicht auf dem gewünschten Niveau gewesen., resümiert Weber.Nachdem Allianz Trade die Kreditlimite gekürzt hatte, habe man mit der Kreditgesellschaft das Gespräch gesucht und gleichzeitig und erfolgreich nach Investoren Ausschau gehalten, um das Eigenkapital zu erhöhen und damit die eigene Liquidität zu verbessern. Dabei sei ein Millionenbetrag zugesichert worden. Trotz dieser Anstrengungen habe Allianz Trade aber auf die weitere Zusammenarbeit verzichtet und letztlich auch die übrig gebliebene Kreditlimite gestrichen, wobei Lorenz Weber vor allem die mangelnde Kommunikation durch das Finanzinstitut bemängelt. "Wir wurden trotz dessen, dass wir Investoren gefunden hatten, vor vollendete Tatsachen gestellt, was wir bis heute nicht verstehen, vor allem vor dem Hintergrund nicht, dass durch die anstehende Insolvenz bei unseren Lieferanten nun Beträge im Millionenbereich offen sind, die durch Allianz Trade versichert sind."

Schwerer Schlag für den Schweizer Elektronikhandel. Die PCP.com-Gruppe, die Marken wie Steg Electronics, Techmania , PC-Ostschweiz, Beck PC und Steg PC sowie in Deutschland und Österreich Comstern.de und Comstern.at unter ihrem Dach vereint, hat das Ende der Geschäftstätigkeit bekannt gegeben und muss in den kommenden Tagen Antrag auf Zahlungsunfähigkeit stellen. Grund dafür sind Liquiditätsengpässe aufgrund der Kündigung von Kreditlimiten, auf die das Unternehmen zur Fortführung der Geschäftstätigkeit angewiesen wäre. Der Insolvenzantrag und die Deponierung der Bilanz diene dazu, die Interessen der Gläubiger zu schützen, teilt die Gruppe mit. Man sei bestrebt, seine Verpflichtungen zu erfüllen, macht das Unternehmen, das zuletzt einen Jahresumsatz um die 100 Millionen Franken generiert hat, klar. Die Onlineshops sowie die Filialgeschäfte werden auf einen Minimalbetrieb zurückgefahren und bleiben vorläufig geschlossen. Wie "Swiss IT Magazine" weiss, wurde das Angebot in den Webshops bereits in den letzten Tagen auf die Artikel reduziert, die bei PCP.com an Lager sind und somit noch geliefert werden können. Alle übrigen Artikel wurden von den Shops entfernt, um Kunden vor möglichem Schaden zu bewahren.Die Mitarbeitenden wurden am Freitag um die Mittagszeit informiert. Alles in allem verlieren – inklusive des Logistikunternehmens Columbus.net, das von der Schliessung ebenfalls betroffen ist – rund 130 Leute ihre Stelle, wovon gut 80 Leute in der Schweiz arbeitet, zirka die Hälfte davon in den insgesamt 17 Schweizer Filialen von Steg.

Kommentare

Sonntag, 10. September 2023 Crazy Harry

Allianz Trade: "Der Webseite zufolge hat Euler Hermes die Initiativen seiner globalen Gruppengesellschaften und Niederlassungen im Rahmen einer einheitlichen Richtlinie zur sozialen Verantwortung gebündelt." Yepp - soviel dazu...



Sonntag, 10. September 2023 Schweizer

Der Ausverkauf hat begonnen! Seit Jahren kann man gut zusehen, wie viele kleinere Anbieter von der Bildfläche verschwinden. Nun fängt es auch mit den Mittleren an. Am Schluss werden nur noch genz wenige zurückblieben, und man bei genauerer Recherche wird man sehen, dass diese Blackrock und Vanguard als Akteuren untergeordnet sind. Das Ziel daran ist, dass die Preis dann noch leichter willkürlich festgelegt werden können und der Markt so gestuert (verteuert) wird, um die Gewinne zu maximieren. Es wäre besser, wir würden uns nicht täuschen lassen von diesem falschen Spiel. Aus meiner Sicht wurde die Kreditlimite genau zu diesem Zweck storniert. Womöglich hat die Anbietergruppe bestimmtn Forderungen der übergordneten Gruppe nicht nachgegeben und ist so ins Aus getrieben worden. Sehr unfair!



Samstag, 9. September 2023 Susanne

Wenn eine Anfrage an die Bank gestellt wurde und der Artikel bereits am Freitag erschienen ist, hat wohl das PCP/ Steh vorab das Interview gegeben. Also bevor man Mitarbeiter und Kunden informiert hat, aber schön weiter Vorkasse von den Kunden genommen, dass nenne ich Betrug und Insolvenzverschleppung! Man schreibt selbst, dass man schon im April wusste, dass es keine Kredite mehr gibt, kann also nicht so überraschend gekommen sein und wenn doch, dann hat die Chefetage ganz schön versagt! Die Schuld dann anderen in die Schuhe zu schieben ist einfach Un professionell. Scheint als ob PCP und der Journalist Freunde sind….



Samstag, 9. September 2023 Kasper

Das ist für alle Betroffenen keine einfach Sache. Hier sollten verschieden Dinge berücksichtigt werden, zuerst die Liquidität sichern und dann die Gläubiger auszahlen damit ein guter korrekter Abschluss gemacht werden kann. Danach einfach Liquidation und in Nachlassstundung gehen.



Samstag, 9. September 2023 DJ K. Y

Ist immer ganz einfach Diplom Ingenieur Fust AG übernimmt THE PORTABLE SHOP SCHWEIZ AG hatten die Sich aber dazumal auch gesträubt und wollten keine Fusion. Nun das war im Jahr 2003 bis ins Jahr 2004. Nun zu diesem Fall hier könnte ein Globaler Riese wie AMAZON AG oder STARLINK oder MEDIAMARKT SCHWEIZ AG sicher Interesse zeigen, so das auch die Lehrlinge Ihre Lehrzeit noch beenden könnten! Wirklich Schade das das alles so schnell ein Ende fand. Ich Grüsse alle da draussen im Internet die zurzeit Online sind.



Samstag, 9. September 2023 AvanB

Schade, sehr schade. Haben Sie wirklich alle Investoren abgeklopft. Auch ausländische LIDL, ALDI, CASINO, BOULANGER, ROLEX, wohlhabende Individualisten wie Niklas Nikolajsen Hedgefonds... Sind Umsätze da, dazu in der Schweiz mit CHF, könnten doch ausländische Investoren ein Interesse haben?



Samstag, 9. September 2023 morat

Ich habe das kommen sehen. Bei dem Geschäftsgebaren hat es mich gewundert, dass die 9 Jahre nach der Steg übernahme, durchgehalten haben.



Samstag, 9. September 2023 Shame on Allianz

So ein Geschäftsgebahren geht nicht. Da stimmt doch etwas nicht und das Szenario, dass PCP/ Steg etc. absichtlich und bewusst in Schwierigkeiten/ Konkurs gebracht wurde, kann nicht vom Tisch gewischt werden. Zum Glück bin ich nicht Kunde bei der Allianz (Allianz Trade gehört dazu). Konsequenterweise sollten die Leute einfach ihre Versicherungslösungen etc. bei der Allianz kündigen.



Freitag, 8. September 2023 Escalier

Negatives Image: Diese "Gruppe" firmierte unter diversen Namen und operierte zum Teil mit unterschiedlichen Preisen, offensichtlich um den Kunden eine scheinbare Konkurenzsituation vorzugaukeln. Im Vergleich mit Microspot (Coop Konzern) und Digitec-Galaxus (Migros Konzern) konnte die "Gruppe" seit längerer Zeit nicht mehr wirklich mithalten und hätte zum Überleben als Kontrast zur Konkurrenz zu Dumpingpreisen offerieren müssen, was die bereits geringe Marge, die Gewinne und die Kreditwürdigkeit weiter gedrückt hätte. Ich frage mich bei dieser Gelegenheit übrigens, wie lange der deutlich teurere Mitanbieter Brack noch überleben kann. Migros und Coop dürften auch bei Brack kaum Interesse an einer Übernahme haben.



Freitag, 8. September 2023 Turicum

Wenn die Kommunikation fehlt, stecken andere Anliegen dahinter. So gibt es einen Mitbewerber weniger, der Kuchen muss nicht mehr so vielseitig verteilt werden.





