Steg lanciert Premium-Abonnement

25. August 2022 - Unter dem Namen "Steg Premium" lanciert Steg ein neues Abonnement, das seinen Kunden viele Vorteile bei Einkauf, Beratung, Reparatur und Rückgabe ermöglichen soll. Es kostet monatlich 8.25 und jährlich 99 Franken.

Steg Electronics bietet ab sofort das neue Abonnement mit dem Namen "Steg Premium", das den Kunden viele Vorteile bei Einkauf, Beratung, Reparatur und Rückgabe ermöglichen soll. "Upgraden Sie auf ein neues Service-Level", heisst daher auch das Motto des neuen Abonnements. Wer das Abonnement abschliesst, gilt fortan als Premium-Abonnement und geniesst eine Palette an Vorteilen.



Konkret erhalten Premium-Abonnenten attraktivere Preise auf das gesamte Sortiment und sparen daher bei jedem Einkauf automatisch zwischen 3 bis 20 Prozent. 10 Prozent Rabatt gibt es auch auf sämtliche Technik-Services wie beispielsweise Reparaturen. Weiter werden die standardmässigen fünf Tage Rückgaberecht für Abonnenten auf 100 Tage erweitert – selbst für bereits ausgepackte Artikel. Lieferkosten sollen für Premium-Abonnenten gar nicht anfallen, egal wie teuer die Gesamtbestellung ausfällt. Neben diesen genannten Vorteilen gibt es noch eine Menge weiterer Möglichkeiten, um vom Premium-Abonnement zu profitieren: Premium-Beratung ausserhalb der Öffnungszeiten, bessere Garantiekonditionen, kostenloser Rückversand, priorisierte Erledigung aller Reparaturaufträge, 50% Rabatt auf Express-Zuschlag, kostenlose PC-Reinigungen, kostenloser Remote-Support, kostenloser Technik-Support und exklusive Gewinnspiele.



Das Abonnement kann per sofort abgeschlossen werden und kostet monatlich 8,25 Franken, jährlich 99 Franken. Es kann im Onlineshop oder in Steg-Filialen abgeschlossen werden und ist monatlich per Brief, E-Mail oder Kontaktformular kündbar. (rf)