Refurbished-Angebot: Steg Refresh geht online

(Quelle: Steg)

6. Juli 2023 - Steg erweitert das Refresh genannte Programm mit dem Kauf und Verkauf von gebrauchten Elektronikartikeln auf den Online-Handel. Auch Privatkunden können dort ihre Geräte zum Verkauf anbieten.

Im März lancierte Steg das Programm Refresh ("Swiss IT Magazine" berichtete ), womit Kunden gebrauchte und geprüfte Elektronikartikel bei Steg im Geschäft erwerben oder ihre gebrauchten Geräte an Steg zurückverkaufen können. Nun ist die Plattform auch online verfügbar, wie Steg in einer Mitteilung schreibt. Kunden können nun auch online nach gebrauchten Geräten suchen und diese direkt online erwerben.Als weiteres Feature sind Kunden ab jetzt auch in der Lage, aus ihrem Kundenkonto heraus ihre bei Steg erworbenen Produkte zum Verkauf anzubieten. Dazu können sie eigene Bilder oder die Produktbilder von Steg verwenden. Des Weiteren kann der Zustand des Produkts in eigenen Worten beschrieben und ein Preis festgelegt werden. Verkaufsgespräche sind auf der Plattform nicht vorgesehen. Im Falle eines erfolgreichen Verkaufs übernimmt Steg die komplette Zahlungsabwicklung.