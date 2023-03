Steg lanciert Service für gebrauchte Elektronikgeräte

(Quelle: Steg)

30. März 2023 - Mit Steg Refresh bietet der Elektronikhändler Steg Electronics neu eine Plattform zum Kauf und Verkauf gebrauchter elektronischer Geräte. Vorerst wird der Service in den Filialen angeboten, wird aber zeitnah auch online verfügbar sein.

Mit der neuen Dienstleistung Steg Refresh möchte Steg Electronics nicht mehr benötigten Elektronikgeräten ein zweites Leben einhauchen und gleichzeitig preissensible Kunden ansprechen. Wer also gebrauchte und nicht mehr verwendete Elektronikgeräte zu Hause oder im Unternehmen herumliegen hat, kann diese ab sofort in einer Steg Filiale abliefern. Die Mitarbeiter überprüfen das Gerät dort auf seine Funktionstüchtigkeit und Verkaufsmöglichkeit. Dabei spielt es keine Rolle, wo das Produkt ursprünglich gekauft wurde. Ist alles in gutem Zustand, kann das Gerät an Steg verkauft werden, wobei der Erlös entweder direkt an einen neuen Artikel angerechnet oder ein Gutschein ausgestellt wird. Alle Geräte mit elektronischem Speichermedium werden beim Verkauf an Steg kostenlos gelöscht, damit allfällige vertrauliche Daten nicht in falsche Hände geraten.Die Elektronikartikel werden in einem zweiten Schritt von Steg aufbereitet und zu vorteilhaften Konditionen inklusive zwölfmonatiger Garantie wieder zum Verkauf angeboten. "Durch den Kauf von Refresh-Geräten erhalten Kunden professionell aufbereitete Geräte zu einem Bruchteil des Neupreises. Wir möchten damit eine günstige und gleichzeitig umweltfreundliche Alternative zu Neugeräten bieten", sagt Marcel Weber, Geschäftsführer von Steg Electronics. Der Service kann ab sofort in allen 15 Filialen von Steg in Anspruch genommen werden. Das Unternehmen arbeitet daran, die Dienstleistung auch Online anzubieten, nennt aber noch keinen genauen Zeithorizont. (adk)