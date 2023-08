iPhone 15 Pro: Kein Thunderbolt mit Standardkabel

(Quelle: Pixabay/denvit)

28. August 2023 - Die Pro-Modelle der iPhone-15-Reihe sollen auf dem USB-C-Port auch Thunderbolt unterstützen. Mit dem Kabel im Lieferumfang dürfte dies allerdings nicht möglich sein: Es braucht ein Zusatzkabel, das Apple separat verkauft, wie ein X-User meldet.

Die iPhone-15-Familie wird wohl am 13. September 2023 vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Die Pro-Modelle bieten gerüchteweise die Möglichkeit, den USB-C-Port als Thunderbolt-Anschluss mit deutlich höherem Datendurchsatz zu nutzen. Konkret heisst dies, dass statt 480 Mbps bis zu 20 oder sogar 40 Gbps möglich werden – ideal etwa für die kabelgebundene Übermittlung grosser Mengen von Fotos oder 4K-Videos.Das mitgelieferte USB-C-Kabel soll Thunderbolt allerdings nicht unterstützen und wird vermutlich nur Support für USB 2 bieten. Wer mehr Speed will, muss laut dem X-User Kotsunami ein separates Thunderbolt-fähiges Kabel kaufen, das Apple in einer Länge von 80 cm anbieten soll. Das Kabel ermöglicht neben Thunderbolt 4 beziehungsweise USB4 Gen2 auch das Aufladen des iPhone-Akkus mit bis zu 150 Watt. Einen Preis für das Kabel nennt der X-Post nicht. (ubi)