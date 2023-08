iPhone 15 wird wohl am 13. September vorgestellt

(Quelle: 9to5mac)

4. August 2023 - Gemäss verschiedenen Quellen soll Apple die iPhone-15-Familie mit vier Modellen am 13. September 2023 der Öffentlichkeit präsentieren.

Apple werde die iPhone-15-Familie am 13. September 2023 vorstellen, berichtet "9to5Mac" unter Berufung auf "mehrere Quellen, die mit der Materie vertraut sind". So hätten Mobilfunkanbieter ihr Personal aufgefordert, um den 13. September herum wegen einer bedeutenden Smartphone-Ankündigung keine Freitage zu beziehen. Der 13. September ist ein Mittwoch, genau wie der 7. September 2022, an dem das iPhone 14 präsentiert wurde. Der Vorverkaufsstart für die neuen Modelle könnte dann, so "9to5Mac", auf den 15. und die offizielle Verfügbarkeit auf den 22. September zu liegen kommen.