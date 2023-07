iPhone 15 kommt mit schmalem Rand und USB-C

31. Juli 2023 - Die neue iPhone-Generation wird schon bald erwartet. Erstmals kommt damit ein iPhone ohne proprietären Stecker auf den Markt.

Apple versucht weiter, den Rand des iPhone-Displays weiter zu verkleinern. So soll der Bezel beim kommenden iPhone 15 statt den bisherigen 2,2 Millimeter nur noch 1,5 Millimeter messen. Erreicht wird dies mit einer Technologie namens LIPO (Low-Injection Pressure Over-Molding), die allerdingts vorläufig nur bei den beiden Pro-Modellen (Pro und Pro Max) zum Einsatz kommen soll, wie der "Bloomberg"-Journalist Mark Gurman in seinem Power-On-Newsletter verkündet. Weiter kommt die Dynamic Island – also die neue Aussparung, die den Notch ersetzt – nun auch zu den regulären iPhone-Modellen. Der mit dem iPhone 14 eingeführte Notch-Ersatz war bisher nur bei den Pro-Modellen verfügbar (siehe Bild).



Auch kündigt Gurman einige weitere Features an, die mit der neuen iPhone-Generation, deren Vorstellung zeitnah erwartet wird, eingeführt werden sollen. Eine durchaus grosse Änderung betrifft den Ladeanschluss: So soll die kommende Generation erstmals den Lighning-Anschluss gegen einen USB-C-Port austauschen. Weiter sollen die neuen Modelle iPhone 15 und 15 Plus ein Kamera-Upgrade erhalten und mit dem in den 14-Pro-Modellen verbauten A16-Chip arbeiten. Die Pro-Modelle sollen derweil mit einem noch schnelleren 3-nm-Chip ausgestattet sein.