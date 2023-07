Originalverpacktes iPhone von 2007 für 190'000 US-Dollar versteigert

(Quelle: LCG Auctions)

18. Juli 2023 - An einer Auktion in den USA steigerte sich das Preisniveau für ein iPhone der ersten Generation von 2007 nach 28 Geboten auf schwindelerregende 190'000 US-Dollar.

Das erste iPhone-Modell kam 2007 auf den Markt und gilt schon länger als Liebhaberobjekt mit hohem Verkaufswert. Der Preis, der sich an Auktionen für das Gerät erzielen lässt, hat nun neue schwindelerregende Höhen erreicht: Kürzlich ging ein iPhone von 2007 mit 4 GB Speicher für sage und schreibe 190'372.80 US-Dollar inklusive Auktionsprovision über die virtuelle Versteigerungstheke von LCG Auctions . Der bisher höchste Preis von Anfang 2023 lag dem gegenüber bei gerade mal 63'356 Dollar.

Das Besondere an dem Auktionsobjekt ist erstens die ungeöffnete Originalverpackung. Zweitens schlug wohl zu Buche, dass das 4-GB-Modell der ersten iPhone-Generation nur in beschränkter Stückzahl hergestellt wurde, weil es sich im Gegensatz zum 8-GB-Variante nur schleppend verkaufte. Die Auktion startete am 30. Juni um 17 Uhr Eastern Standard Time und endete mit dem 28. Gebot am 16. Juli um 17:05 Uhr, das Mindestgebot lag bei 10'000 Dollar. LCG Auctions erwartete ursprünglich ein Endgebot in Höhe von 50'000 bis 100'000 Dollar. (ubi)