iPhone 16 Pro erhält wohl grösseres Display

(Quelle: App)

9. Mai 2023 - Die nächste iPhone-Generation wird aller Voraussicht nach definitiv noch keine nicht-mechanischen Tasten bringen, dafür aber vermutlich ein neues Periskop-Objektiv. Die übernächste Generation soll derweil neue, noch grössere Displays bekommen.

Im Herbst wird Apple voraussichtlich das iPhone 15 präsentieren. Bereits seit Monaten wird darüber spekuliert, wie das Gerät aussehen und welche neuen Funktionen es bringen könnte. Unter anderem existiert das Gerücht, dass Apple in der Pro-Variante auf mechanische Tasten zum Einschalten und zur Lautstärkesteuerung verzichten und stattdessen auf Solid State Buttons setzen wird. Vor wenigen Wochen hiess es dann, dass diese Pläne wegen technischer Probleme doch nicht umgesetzt werden ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Diese Vermutung stärkt nun ein Aktionärsbrief des Zulieferers Cirrus Logic, über den unter anderem "Heise.de" schreibt Festtasten werden also wohl definitiv erst im iPhone 16 Pro verbaut. Und auch zur übernächsten iPhone-Generation gibt es bereits erste Gerüchte. Diese wird gemäss "Macrumors" , wo man sich auf Informationen des Analysten Ross Young beruft, mit neuen, grösseren Displays ausgestattet sein. Das iPhone 16 Pro soll angeblich eine Diagonale von aufgerundeten 6,3 Zoll bieten, während das iPhone 16 Pro Max gar mit aufgerundeten 6,9 Zoll aufwarten wird.