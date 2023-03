iPhone 15: Schnellladen nur mit Apple-zertifiziertem Ladegerät

(Quelle: Apple)

21. März 2023 - Das iPhone 15 wird das erste seiner Art mit USB-C-Anschluss sein. Die Schnellladefunktion soll aber Nutzern vorbehalten sein, die sich für Apple-zertifizierte Ladegeräte entscheiden.

Das neue iPhone 15, dessen Vorstellung in der zweiten Jahreshälfte 2023 erwartet wird, wird das erste iPhone mit USB-C-Anschluss sein, wie der gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo auf "Medium.com" bekannt gibt . Weiter, so Kuo, soll damit eine stark erhöhte Nachfrage nach den bereits existierenden 20-Watt-Ladegeräten mit USB C einhergehen. Doch das neue iPhone soll auch schneller laden können – aber nur mit einem entsprechenden MFi-zertifizierten Ladegeräten. MFi steht für "Made for iPhone" und bezeichnet von Apple zertifizierte Dritthersteller-Accessoires. Ebenfalls in Frage kommt dafür vermutlich auch das 30-Watt-Modell, das Apple ebenfalls bereits verkauft.Höhere Ladegeschwindigkeiten werden damit vermutlich nur über speziell für das iPhone zertifizierte Ladekabel möglich sein, womit Apple die Wahl der Ladekabel erneut recht stark einschränkt. Kuo vermutet daher auch, dass der Absatz der Apple-Ladegeräte massiv steigen wird. Nicht zuletzt, weil in den neuen iPhone-Verpackungen des iPhone 15 kein Ladekabel enthalten sein soll. Für das zweite und dritte Quartal 2023 sagt er eine Steigerung der Lieferungen dieser Ladekabel und Adapter um 120 Prozent voraus. (win)