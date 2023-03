iPhone womöglich auch in Europa bald ohne SIM-Karten-Slot

(Quelle: Apple)

29. März 2023 - Läutet Apple mit dem iPhone 15 auch in Europa das Aus für physische SIM-Karten ein? Ein entsprechendes Gerücht macht derzeit die Runde. Zudem wurde eine erste Beta von iOS 16.5 veröffentlicht.

Das iPhone 15 wird aller Voraussicht nach das erste seiner Art sein, das mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet ist – ob mit oder ohne Schnellladefunktion für Kabel und Adapter von Drittanbietern ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Wird es aber auch ohne einen Slot für SIM-Karten daherkommen? In den USA wäre das nichts Neues, hier verzichtet man bereits seit dem iPhone 14 und 14 Pro darauf. Entsprechende Geräte können nur noch mit einer eSIM genutzt werden. Wie "iGeneration" erfahren haben will ( via "Heise" ), denkt man bei Apple nun offenbar darüber nach, dies in Zukunft auch in Frankreich und damit wohl in ganz Europa zu tun.Was an dem Gerücht dran ist, künftig auch in Europa auf physische SIM-Karten zu verzichten, wird sich im Herbst zeigen. Derweil hat Apple kurz nach der Veröffentlichung von iOS 16.4 eine erste Beta-Version von iOS 16.5 verteilt. Wie unter anderem "9to5Mac" berichtet , wird das nächste Betriebssystem-Update keine grossen Neuerungen und Veränderungen bringen. Eine interessante, kleinere neue Funktion hat man dann aber doch entdeckt und zwar soll es bald möglich sein, Siri nicht nur zur Aufnahme von Screenshots, sondern auch zum Starten und Stoppen von Bildschirmaufnahmen zu nutzen. (mv)