iPhone 15 erscheint möglicherweise mit Verspätung

(Quelle: 9to5mac)

20. Juli 2023 - Gemäss einem Analysten der Bank of America könnte das iPhone 15 mit einigen Wochen Verspätung bei den Händlern eintreffen. Der Analyst hatte eine ähnliche Verzögerung bereits 2020 korrekt prognostiziert.

Der September ist in Cupertino traditionell der Monat, in welchem die neue iPhone-Generation vorgestellt und anschliessend im Markt eingeführt wird. Ein Analyst der Bank of America behauptet nun gegenüber "9to5Mac", dass das iPhone 15 voraussichtlich mit einigen Wochen Verspätung bei den Kunden eintreffen wird. Beim besagtem Analysten handelt es sich um Wamsi Mohan, der bereits im Jahr 2020 die verspätete Markteinführung des iPhone 12 Monate zuvor korrekt voraussah. Die Markteinführung in den USA für die Modelle 12 und 12 Pro fand am 23. Oktober statt, Pro Max und Mini kamen sogar erst am 13. November zu den ersten Kunden.Als Grund nennt Mohan mögliche Probleme und Verzögerungen in der Lieferkette von Apple . Die Gründe waren bereits 2020 ähnlich, damals aufgrund des frischen Ausbruchs der Covid-Pandemie. Eine exakte Ursache für die möglichen diesjährigen Lieferschwierigkeiten nennt der Analyst nicht. (adk)