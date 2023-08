iPhone 15 soll mit bis zu 2 TB Speicher kommen

(Quelle: Apple)

9. August 2023 - Apple soll dem iPhone 15 bis zu 2 Terabyte Speicher verpassen, was doppelt so viel ist wie beim aktuellen Modell. Losgehen solls bei der Pro-Variante bei 256 GB.

Apple soll mit dem iPhone 15 neue Speicheroptionen einführen, so Gerüchte aus Asien, die " Macrumors " teilt und die sich auf die Zuliefererkette stützen. Gemäss diesen Gerüchten soll Apple planen, das iPhone 15 Pro in einer Variante mit 2 TB auszuliefern. Mit dem iPhone 13 Pro hatte Apple die Speicheroption 1 TB eingeführt und beim iPhone 14 beibehalten. Beim iPhone 15 Pro nun sollen die verfügbaren Speicheroptionen bei 256 GB beginnen, heute sind es 128 GB. Wahrscheinlich wären dann zusätzlich die Optionen 512 GB und 1 TB.Dazu würde passen, dass es schon länger Gerüchte über geplant höhere Preise beim iPhone 15 Pro gibt. Mit einer Verdopplung der jeweiligen Speicher dürften sich diese einfacher rechtfertigen lassen. Aktuell machen 1099 Dollar als Startpreis für das iPhone 15 Pro die Runde, was 100 Dollar mehr wären als beim iPhone 14 Pro. (mw)