iPhone 14: Akku lässt früher nach als erwartet

(Quelle: Apple)

14. August 2023 - Nutzer des iPhone 14 und iPhone 14 Pro klagen über allzu raschen Akkuverschleiss. Schon nach einem Jahr soll sich die Maximalkapazität auf 90 Prozent oder weniger reduziert haben.

Laut einem Bericht von "The Verge" beklagen sich diverse iPhone-14- und iPhone-14-Pro-Besitzer, dass der Akku ihre Geräte schneller an Kapazität verliert als erwartet. So tweetete Sam Kohl schon im Juli , sein iPhone 14 Pro weise bereits nach weniger als einem Jahr nur noch eine Maximalkapazität, bei Apple auch Battery Health genannt, von 90 Prozent auf, und dies sei inakzeptabel.Apple verspricht, dass die Maximalkapazität nach 500 vollständigen Ladezyklen noch bei 80 Prozent liegen soll, zeigt die Anzahl Zyklen in neueren iOS-Versionen jedoch nicht mehr an. Dass der Akkuverschleiss bei der iPhone-14-Familie offenbar schneller vor sich geht als bei früheren Modellen, haben weitere User inzwischen vielfach bestätigt. Dies ist ärgerlich, da ein Batteriewechsel laut der Apple-Supportwebsite ohne Applecare-Garantieverlängerung zum Beispiel beim iPhone 14 (105 Franken) teurer zu stehen kommt als etwa beim iPhone 13 Pro (89 Franken). (ubi)