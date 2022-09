Akku-Kapazitäten des iPhone 14 bekannt

(Quelle: Apple)

12. September 2022 - Zu den Akkus der neuen iPhone-Modelle war bisher wenig bekannt, versprochen wurde aber eine bisher nie dagewesene Leistung bei den Pro-Modellen. Zumindest in Zahlen hält sich das Upgrade jedoch in Grenzen.

Anfang September 2022 stellte Apple seine neuen iPhone-Modelle mit der Versionsnummer 14 vor ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Während bei der Produktpräsentation einige Datenpunkte zu den Spezifikationen bekannt gegeben wurde, hiess es bezüglich der Akkus nur, dass die Plus-Modelle eine noch nie dagewesene Akku-Laufzeit liefern sollen. In einer chinesischen Datenbank, in der bereits im Vorjahr korrekte Zahlen zu den Akku-Kapazitäten des iPhone 13 gefunden wurden, tauchten nun die genauen Akku-Leistungen auf, die in den neuen iPhone-Modellen anzutreffen sind, wie "Macrumors" berichtet Das neue iPhone 14 kommt demnach mit 3279 mAh, was einem minimalen Upgrade gegenüber dem iPhone 13 mit 3227 mAh ist, das iPhone 14 Plus leistet 4325 mAh. Die angekündigte Mehrleistung bei den Pro-Modellen ist derweil recht überschaubar und betrifft nur eines der Pro-Modelle: Das iPhone 14 Pro kommt mit einem Akku mit 3200 mAh, der Vorgänger leistete 3095 mAh. Derweil kommt das iPhone 14 Pro Max mit 4323 mAh, was gegenüber dem Vorgänger gar ein kleines Downgrade ist (iPhone 13 Pro Max: 4352 mAh).Ob es Apple mit Optimierungen und neuer Hardware dennoch geschafft hat, deutlich mehr Akku-Laufzeit aus den Geräten zu holen, ist natürlich gut möglich. Genaueres werden die in den kommenden Wochen und Monaten erscheinenden Tests zu Tage fördern. (win)