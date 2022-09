Apple stellt iPhone 14 in vier Ausführungen vor

(Quelle: Apple)

7. September 2022 - Das iPhone 14 gibt es in insgesamt vier Variationen: In jeweils einer Version mit 6,1 und 6,7 Zoll mit dem altbekannten Notch, sowie als Pro-Variante mit denselben Display-Diagonalen sowie mit pillenförmiger Aussparung, Always-on-Display und A16-Chip.

Apple hat die neueste iPhone-Generation vorgestellt, die im 15. Jahr nach Lancierung des Ur-iPhone auf die Modellbezeichnung iPhone 14 hört und mit der das Gros der Gerüchte, die im Vorfeld herumgereicht wurden, bestätigt werden. Das iPhone 14 erscheint im Wesentlichen in zwei Ausbaustufen in jeweils zwei Grössen: Zum einen als iPhone 14 mit wahlweise 6,1 und 6,7 Zoll Display (als iPhone 14 Plus) sowie als iPhone 14 Pro mit 6,1 und 6,7 Zoll (unter dem Namen iPhone 14 Pro Max).Deutlich mehr Neuerungen finden sich heuer in der Pro-Version. Am augenfälligsten: Die pillenförmige Display-Aussparung für die Frontkamera und die Sensoren etwa zur Gesichtserkennung. Apple hat ihr den Namen Dynamic Island gegeben, und der Name ist insofern passend, als dass die kleine, schwarze Insel im Display geschickt in gewisse Features respektive Animationen integriert wird – Anrufe zum Beispiel, die Musiksteuerung oder Benachrichtigungen, was ziemlich hübsch ausschaut. Ebenfalls neu und dem iPhone 14 Pro vorbehalten ist das Always-on-Display. Dabei wird die Bildwiederholfrequent auf 1 Hz zurückgefahren, so dass permanent die Zeit, Widgets und Live-Aktivitäten angezeigt werden. Bezüglich Display verspricht Apple darüber hinaus auch, dass dieses bis zu 2000 Nits hell sei und damit doppelt so hell wie dasjenige des Vorgängermodells. Kameraseitig verbaut Apple in den beiden Pro-Modellen erstmals eine Hauptkamera mit 48 Megapixeln und einem Quad-Pixel-Sensor, was eine vier Mal höhere Auflösung als beim letzten Modell erlaubt. Zudem gibt es einen zusätzlichen 2x Telezoom, so dass die Zoomoptionen auf 0,5x, 1x, 2x und 3x erweitert werden. Alles in allem soll die neue Kamera vor allem bei wenig Licht deutlich bessere Ergebnisse liefern als bis anhin. Last but not least verbaut Apple in den Pro-Modellen den neuen A16 Bionic Chip, der 40 Prozent schneller arbeiten soll als Chips der Konkurrenz.