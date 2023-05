Twitter bietet Medienhäusern Verkauf einzelner Artikel an

2. Mai 2023 - Twitter will es Content-Anbietern künftig ermöglichen, einzelne Artikel zu monetarisieren. Dafür will der Kurznachrichtendienst eine Provision von 10 Prozent.

Twitter-Boss Elon Musk hat eine neue Funktion für den Kurznachrichtendienst angekündigt , der es Content-Anbietern erlaubt, einzelne Artikel zu verkaufen. Wie Musk erklärt, könnten Konsumenten, die kein monatliches Abo für eine Publikation lösen wollen, damit trotzdem die Möglichkeit erhalten, einzelne für sie spannende Artikel zu kaufen. Und Verlage würden die Möglichkeit erhalten, auf einfache Art und Weise Einzelartikel zu verkaufen, die die Anwender mit einem Klick bezahlen können. Eine solche Option fehlt bei den meisten Publikationen, die ihre Inhalte hinter Bezahlschranken halten, tatsächlich beziehungsweise konnte bis heute nicht erfolgreich implementiert werden. Entsprechend spricht Musk von einer Win-Win-Situation für Medienhäuser und Konsumenten.Die neue Funktion soll noch im Mai auf Twitter eingeführt werden. Wie allerdings das Modell respektive die Bezahlung genau funktionieren soll, ist noch unklar. Laut einem Bericht von "The Guardian" will Twitter pro verkauftem Artikel 10 Prozent Provision einkassieren. Allerdings verzichtet Twitter während des ersten Jahres auf diese Provision, so dass den Verlagen der volle Betrag zukommt. (mw)