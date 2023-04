Twitter löscht alte blaue Häkchen

(Quelle: SITM)

24. April 2023 - User, die Twitter Blue nicht abonniert haben, müssen auf das bisherige blaue Verifikationshäkchen verzichten: Der Microblogging-Dienst löscht die Verifizierung und verleiht sie nur noch zahlenden Abonnenten.

Twitter hat damit begonnen, die bisherigen Verifikationshäkchen für nichtzahlende Abonnenten zu entfernen. Zwischenzeitlich musste sogar der Papst auf die Verifizierung verzichten, jetzt ist der Account aber wieder mit einem Häckchen markiert, und zwar in Grau als "staatliche oder multilaterale Organisation". Wer weiterhin den blauen Haken will, muss Twitter Blue abonnieren. In der Schweiz schlägt dies mit monatlich 7 Franken (Web) beziehungsweise 10 Franken zu Buche (iOS- oder Android-App).Kurioserweise hat laut Medienberichten Elon Musk höchstpersönlich dafür gesorgt, dass einige Konten von Prominenten das blaue Häkchen behalten können, auch wenn deren Inhaber kein Twitter-Blue-Abo gelöst haben. Konkret geht es um die Accounts von Basketball-Star LeBron James, Schriftsteller Stephen King und Captain-Kirk-Darsteller William Shatner, die Musk offenbar besonders am Herzen liegen. Und es wird noch konfuser: Offenbar erhalten seit Neustem auch vielen nichtzahlende, zuvor verifizierte Accounts ihr Häkchen zurück, falls sie über eine Million Follower aufweisen.Gleichzeitig scheint Twitter die von den Betroffenen höchst ungern aufgenommene und teils von einem Twitter-Boykott gefolgte Kennzeichnung der Accounts von Radiostationen, Nachrichtenagenturen und andern Medien als "staatsnah" und "regierungsfinanziert" zurückzunehmen. Diese Kennzeichnungen seien bei manchen Medien aus den USA, Kanada und Europa, aber auch beispielsweise bei der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua, wieder verschwunden, heisst es in diversen Medien. (ubi)