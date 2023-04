Twitter Circle: Private Tweets werden öffentlich angezeigt

11. April 2023 - Tweets auf Twitter Circle sind eigentlich nur für einen eigens definierten Kreis von Nutzern gedacht. Jüngst erscheinen die privaten Tweets aber auch in den Feeds nicht ausgewählter Personen.

Seit Sommer 2022 lassen sich via Twitter Circle private Tweets posten – das sind Twitter-Posts, die nur für eine eigens ausgewählte Gruppe an Empfängern veröffentlicht werden sollten ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Innerhalb dieser Funktion scheint es derzeit einen kritischen Bug zu geben: Die privaten Tweets erscheinen offenbar auch in den "Für dich"-Feeds von Usern, die nicht zu den eigentlich definierten Empfängern gehören. Dies ist Berichten mehrerer Twitter-Nutzer zu entnehmen, wie verschiedene Medien berichten ( via "Techcrunch"). In den meisten Fällen tauchten die nicht für die Öffentlichkeit gedachten Tweets in den Feeds von Followern der betroffenen Nutzer auf, in einzelnen Fällen sollen die Tweets auch bei Personen sichtbar gewesen sein, die nicht zu den Followern gehören. Letzteres ist weiter kaum nachvollziehbar und kommt nur ans Tageslicht, wenn Reaktionen auf einen eigentlich privaten Tweet folgen.Twitter Circle ist offenbar bereits seit geraumer Zeit fehlerhaft, so "Techcrunch". Bereits früher gab es Berichte von Personen, deren Circle Tweets angeblich ausserhalb der definierten Gruppe gezeigt wurden – Beweise oder bestätigte Fälle tauchten aber offenbar erst jetzt auf. Wann und wie man das Problem lösen will, hat Twitter noch nicht bekannt gegeben. (win)