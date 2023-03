Twitter Blue kommt in die Schweiz

24. März 2023 - Ab sofort steht Twitter Blue auch in der Schweiz zur Verfügung. Das Premium-Abo ermöglicht Tweets mit bis 4000 Zeichen wie auch die Bearbeitung von Tweets und kostet pro Monat 7 Franken.

Die Premium-Version Twitter Blue ist per sofort global und damit auch in der Schweiz verfügbar. Wie der Konzern bekanntgibt , bietet das kostenpflichtige Abo die Möglichkeit, Tweets von bis zu einer Länge von 4000 Zeichen zu erstellen. Dazu lassen sich Tweets bis zu fünf Mal innerhalb von 30 Minuten bearbeiten. Ausserdem werden NFT-Profilbilder ebenso unterstützt wie der Upload von 1080p-Videos. Erst in Kürze will man zudem die Werbung in der Startseiten-Timeline um 50 Prozent reduzieren und Tweets von verifizierten Usern sollen prioritär behandelt werden. Blue-Abonnenten mit verifizierter Telefonnummer werden mit einem blauen Häkchen kenntlich gemacht.Das Twitter-Blue-Abonnement kostet in der Schweiz 7 Franken pro Monat. Alternativ wird auch ein Jahresplan angeboten, bei dem sich die jährlichen Kosten auf 73 Franken reduzieren. (rd)