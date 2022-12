Twitter startet zweiten Versuch für Abo-Service

12. Dezember 2022 - Twitter Blue, das kostenpflichtige Abo von Twitter, geht zum zweiten Mal live. Geplant ist zudem eine massive Erweiterung der maximalen Zeichenzahl.

Am heutigen Montag, 12. Dezember 2023, startet Twitter den zweiten Versuch für den Release des überarbeiteten Systems um den "Twitter Blue"-Verifizierungshaken, wie "Mspoweruser" berichtet . Der erste Anlauf war nicht von Erfolg gekrönt: Da alle Nutzer das blaue Häkchen via Twitter-Blue-Abo bekommen konnten, gab es eine Welle von Troll-Accounts, die unter falschen Namen zweifelhafte Tweets absetzten.Der neue Versuch soll im Laufe des Tages starten und die Funktion an Nutzer in den USA, UK, Australien und Neuseeland ausgerollt werden. Wann der Rest der Welt drankommt, ist noch unbekannt. Die Kosten belaufen sich wie schon zuvor auf 8 US-Dollar pro Monat. Apple-User aufgepasst: Via iPhone kostet das Upgrade 11 Dollar. Zum Schutz vor Fake-Accounts, wie sie beim ersten Launch von Twitter Blue erstellt wurden, wird nun eine Verifizierung vorgenommen, bevor das Häkchen gewährt wird. Diese kann bei einem neuen Account gehörig dauern, soll die Frist doch mindestens 90 Tage betragen. In dieser Zeit soll die Aktivität auf dem Account beobachtet werden. Weiter wird es verschiedene Farben für die Verifikations-Markierung geben: Während Unternehmen den Haken in Gold bekommen, gibt’s für Privatpersonen und Promis einen blauen und für Behörden einen grauen Haken, so Twitter-Chef Elon Musk. Die weiteren Vorteile, die Twitter Blue bietet, umfassen etwa das Editieren von Tweets, 1080p Video-Uploads und den Reader-Modus.Weiter soll die Obergrenze von 260 Zeichen pro Tweet fallen und mit einem neuen Deckel von maximal 4000 Zeichen ersetzt werden, wie Musk auf Twitter bestätigt. Wann es soweit ist, ist derweil noch unbekannt. (win)