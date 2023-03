Twitter: Algorithmus-Priorisierung und Umfragen nur noch für Premium-Kunden

28. März 2023 - Das Erscheinen im Feed der vorgeschlagenen Tweets sowie die Teilnahme an Umfragen soll schon bald nur noch bezahlenden Twitter-Blue-Nutzern vorbehalten sein. Nur so liessen sich die Bots auf der Plattform bekämpfen, so CEO Elon Musk.

Twitter plant, im "Für dich"-Feed, in dem durch den Algorithmus vorgeschlagene Tweets erscheinen, nur noch Beiträge von verifizierten Accounts zu präsentieren. Das ist einem Tweet von Firmenchef Elon Musk zu entnehmen. Die Änderung wird laut Musk am 15. April 2023 in Kraft treten. Das Gleiche gilt auch für die Teilnahme an Umfragen auf Twitter – auch dafür wird ab Mitte April ein verifizierter Account vonnöten sein. Es sei schlicht die "einzige realistische Möglichkeit, die Übernahme durch fortgeschrittene KI-Bot-Schwärme zu verhindern. Andernfalls ist es ein hoffnungslos verlorener Kampf", so der Twitter-CEO. Für die Verifizierung eines Accounts ist der Premium-Dienst Twitter Blue notwendig – um den vollen Funktionsumfang der Plattform nutzen zu können, wird man also schon bald zur Kasse gebeten. Der Dienst ist seit kurzer Zeit auch in der Schweiz verfügbar.