Musk kündigt Veröffentlichung von Twitter-Algorithmus an

21. März 2023 - Am 31. März soll es so weit sein: Elon Musk will den Algorithmus offenlegen. Dies könnte laut dem Twitter-Chef "unglaublich peinlich" werden.

Elon Musk hat angekündigt , dass er den Twitter-Algorithmus nun definitiv offenlegen will. Stichtag ist der 31. März. Der Twitter-Chef hatte schon mehrfach angekündigt, dass ein solcher Schritt bevorstehen soll ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Doch, so Musk weiter, der Algorithmus sei übertrieben komplex und werde nicht einmal Twitter-intern vollumfänglich verstanden. Er vermutet, dass die Leute, die den Code unter die Lupe nehmen, "viele dumme Dinge" finden werden und die Offenlegung "unglaublich peinlich" sein wird. Im gleichen Atemzug verspricht er, dass gefundene Fehler schnellstmöglich geflickt werden sollen und vermutet, dass die Qualität der Vorschläge von Tweets in individuellen Feeds damit stark steigen sollte. Aber am wichtigsten, so der CEO des Kurznachrichtendienstes weiter, sei, dass man das Vertrauen der Nutzer erlange.