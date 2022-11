Twitter: Dutzende Mitarbeitende irrtümlich entlassen

(Quelle: MichaelVi – stock.adobe.com)

7. November 2022 - Nicht alle der 3700 entlassenen Twitter-Mitarbeitenden müssen wirklich gehen. Bei einigen hat Twitter festgestellt, dass ihre Expertise weiterhin benötigt wird, andere hat man schlicht irrtümlich geschasst.

Wie angekündigt hat Twitter am Freitag, dem 4. November 2022, rund die Hälfte seiner Mitarbeitenden entlassen, nämlich 3700 – und den Betroffenen dies eher unpersönlich per E-Mail mitgeteilt. Laut einem Tweet von Elon Musk wurde den Geschassten je eine Abfindung von drei Monatslöhnen offeriert. Dies sei 50 Prozent mehr als gesetzlich vorgeschrieben. Es habe keine Alternative zu den Entlassungen gegeben, denn Twitter fahre jeden Tag einen Verlust von 4 Millionen US-Dollar ein.Inzwischen krebst Twitter punkto Entlassungen zu einem kleinen Teil wieder zurück. Aber nicht etwa, weil die Entlassenen eine Sammelklage wegen der Nichteinhaltung einer gesetzlichen 60-Tage-Vorankündigungsfrist bei Massenentlassungen lanciert haben, sondern weil laut einem Bericht von "Bloomberg" Dutzende Mitarbeitende entweder doch wieder benötigt werden oder von Anfang an irrtümlich entlassen wurden. (ubi)