Elon Musk bittet Twitter-Nutzer zur Kasse

2. November 2022 - Wer sein Twitter-Konto verifizieren möchte, muss laut dem neuen Eigner Elon Musk künftig Twitter Blue für acht Dollar pro Monat abonnieren – bisher waren die blauen Verifikationshäkchen zwar gratis, aber Prominenten und Usern mit vielen Followern vorbehalten.

Der neue Twitter-Eigner Elon Musk macht Schluss mit der bisherigen Politik der blauen Häkchen: Das bisherige Verfahren zur Verifizierung von Twitter-Accounts sei "Bullshit", hat Musk per Tweet verkündet – die Verifizierung vergab Twitter in der Vergangenheit vor allem an Prominente und andere Twitterer mit hohem Follower-Volumen.Künftig bleiben die berühmt-berüchtigten blauen Häkchen Abonnenten des kostenpflichtigen Angebots Twitter Blue vorbehalten, das bislang mit 4.99 US-Dollar zu Buche schlug. Doch dies scheint Musk nicht mehr zu genügen: Er will den Preis von Twitter Blue auf monatlich 8 Dollar erhöhen, also ziemlich massiv. Die Kosten sollen allerdings je nach Land der dortigen Kaufkraft angepasst werden. Immerhin: Etwas früher war gar die Rede von monatlich 19.99 Dollar, was zum Beispiel den betroffenen Star-Schriftsteller Stephen King gar nicht erfreut hatte und zu einer hitzigen Diskussion zwischen Musk und King führte.Neben der Verifkationsmöglichkeit soll Twitter Blue laut Musk künftig weitere Vorteile bieten. So sollen Blue-Abonnenten Priorität bei Antworten, Mentions und Suchvorgängen erhalten. Sie können längere Video- und Audioinhalte tweeten und werden von weniger Werbung geplagt als Normaluser. (ubi)