Elon Musk übernimmt Twitter definitiv

28. Oktober 2022 - Tesla-Chef Elon Musk hat Twitter definitiv zum Preis von 44 Milliarden Dollar übernommen. Die Twitter-Führungsriege wurde unmittelbar danach entlassen.

Elon Musk hat verschiedenen Medien zufolge den Kauf des Kurznachrichtendienstes Twitter abgeschlossen. Eine gerichtlich angeordnete Frist für die Übernahme wäre heute abgelaufen. Mit dem Tweet "Der Vogel ist frei" hat der den Schritt auf Twitter angedeutet, seine Profilbeschreibung hat Musk mittlerweile in Chief Twit umbenannt.In einem ersten Schritt hat Musk bereits das Top-Management entlassen. Laut einem "Reuters"- Bericht mussten CEO Parag Agrawal, CFO Ned Segal sowie der Vorsteher der Rechtsabteilung Vijaya Gadde ihren Arbeitsplatz räumen. Agrawal und Segal sollen sich im Twitter-Hauptquartier in San Francisco befunden haben, als der Abschluss des Deals bekannt wurde, und seien anschliessend umgehend aus dem Gebäude eskortiert worden. Unbestätigten Meldungen zufolge soll Trump daran interessiert sein, den CEO-Job selbst zu übernehmen.Musk gab diese Woche bekannt , er werde Twitter nach einem Abschluss der 44-Milliarden-Dollar-Übernahme Twitter umbauen und drei Viertel der Belegschaft entlassen. Werbekunden versicherte er gestern in einem Brief, Twitter werden kein Ort des Grauens werden. Auch habe er Twitter nicht gekauft, um mehr Geld zu machen, sondern um den Menschen zu helfen, die er so sehr liebe. Gleichwohl erklärte er bereits im Mai, er werde den Account von Ex-Präsident Donald Trump wieder aktivieren, der im Gefolge der Capitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021 geschlossen wurde. (rd)