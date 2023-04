Word-Dokumente an Amazon Kindle senden

(Quelle: Amazon)

26. April 2023 - Neben Büchern können Kindle-Besitzer auf ihren E-Readern neu auch problemlos Word-Dokumente lesen, überprüfen sowie bearbeiten beziehungsweise kommentieren.

Amazon hat ein Update für seinen im vergangenen November lancierten ersten E-Reader mit Schreibfunktion, den Kindle Scribe, veröffentlicht . Damit sollen sich Dokumente neu direkt aus Word heraus auf das Gerät senden und dort lesen sowie überprüfen lassen. Die Funktion ist aber offenbar nicht auf das Scribe-Modell beschränkt, wie ein Beitrag im Microsoft 365 Insider Blog nahelegt. Dort ist die Rede von einem Transfer auf "Ihr bevorzugtes Kindle-Gerät und Ihre bevorzugte App".Wie Microsoft weiter erklärt, gibt es zwei Versand-Optionen: Zum einen kann die Word-Datei "Wie ein gedrucktes Dokument" verschickt werden, wobei das Seitenlayout und die Formatierung unverändert beibehalten werden und auch das Schreiben direkt auf der Seite mit Kindle Scribe unterstützt wird. Zum anderen gibt es die Versandoption "Wie ein Kindle-Buch", die sich am besten für Texte mit einfacheren Formatierungen und zum Lesen auf kleineren Bildschirmen eignen soll. Hierbei sind zudem handschriftliche Haftnotizen mit dem Kindle Scribe möglich.Derzeit steht das Feature gemäss Microsoft allen Benutzern des Beta-Channels mit Version 2305 (Build 16403.20000) oder höher sowie Benutzern des Current Channels mit Version 2304 (Build 16327.20104) oder höher sowie Word für Mac Insidern mit Version 16.72 (Build 23040200) oder höher zur Verfügung. In Kürze soll die Funktion dann auch in Word für das Web verfügbar sein. (mv)