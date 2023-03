Word: Tastaturkürzel zum Einfügen von Nur-Text

(Quelle: Microsoft)

13. März 2023 - Microsoft stattet Word mit einem neuen Tastaturkürzel zum Einfügen von unformatiertem Text aus. Bisher brauchte es dafür einen Umweg übers Kontextmenü.

Man hat es sicher schon erlebt: Beim Einfügen von Textstellen aus einem anderen Dokument in Microsoft Word, sei es ein Office-File oder ein PDF, mit dem üblichen Copy-Paste-Verfahren werden die Textformatierungen mit übernommen. Doch oft ist dies überhaupt nicht erwünscht und bringt die Gestaltung im Zieldokument durcheinander.Nachdem Microsoft kürzlich eine Funktion zum Einfügen von unformatierten Nur-Text in seine Powertoys integriert hat ("Swiss IT Magazine" berichtete ), doppelt der Office-Hersteller nun mit einem neuen Tastaturkürzel für Word nach, das die gleiche Funktionalität bietet. Es nennt sich Paste Text Only und wird via Control-Shift-V unter Windows oder Command-Shift-V auf MacOS-Systemen ausgelöst. Bisher war dafür ein Umweg übers Menü oder Kontextmenü und die Option Paste Special nötig, worauf jeweils ein zusätzliches Dialogfenster zur Auswahl aller möglichen Einfügeformate erscheint.Dieses umständliche Vorgehen kann man sich nun sparen. Angekündigt hat Microsoft die Neuerung per Tweet sowie in einem Blogpost , der auch weitere Änderungen an den Word-Shortcuts auflistet. Das Paste-Text-Only-Kürzel ist aktuell für Microsoft-356-Insider verfügbar. (ubi)