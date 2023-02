Microsoft ergänzt Word um Transkribieren-Funktion

3. Februar 2023 - Die Desktop-Version von Word bekommt eine Transkribieren-Funktion. Dabei können auch Audio-Files hochgeladen werden. Unterstützt werden mehr als 80 Sprachen.

Was in der Onlineversion von Word bereits seit 2020 möglich ist, soll nun auch auf den Desktop kommen. Microsoft hat angekündigt , die Transkribieren-Funktion auch auf Word für Windows auszurollen. Das Feature erlaubt es, Sprachaufzeichnungen, die mit Word gemacht wurden, automatisch zu transkribieren. Optional ist es auch möglich, eine bereits gemachte Sprachaufzeichnung als Audio-File (WAV, MP3, MP4, M4A) hochzuladen und transkribieren zu lassen. Dabei werden mehr als 80 Sprachen und Dialekte unterstützen –Deutsch gehört dazu, Schweizerdeutsch nicht.Aktuell wird das Feature an Beta-Channel-Nutzer, welche die Word-Version 2302 verwenden, ausgerollt. Informationen zur allgemeinen Verfügbarkeit für Abonnenten von Microsoft 365 sind keine vorhanden. (mw)