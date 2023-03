Diese Excel Features sind neu dazugekommen

2. März 2023 - Seit den Februar 2023 Updates für Excel ist das Bearbeiten von Pivot-Tabellen in der Web-App vereinfacht. Mac-User kriegen mehr Optionen für den Datenimport und Windows-Insider-User können ein neues Add-in testen.

Jeweils Ende Monat werden neue Funktionen sowie Überarbeitungen in Microsoft Excel bekannt gegeben. Zu besagten Funktionen gehört dieses Mal gemäss Blogpost von Microsoft die manuelle Sortierung für Pivot-Tabellen und Pivot-Diagramme in der Web-App. Beides war bislang nur in der Desktop-App von Excel möglich. Die Funktion ermöglicht die Anpassung der Sortierreihenfolge von Zeilen und Spalten in der Pivot-Tabelle durch simples Ziehen oder via Rechtsklick über das Kontextmenü.Auch Mac-Benutzer gehen nicht leer aus, was Neuerungen in Excel angeht. Die Mac-Version verfügt neu über den sogenannten Power Query Editor, welcher Abfragen aus lokalen Dateien, Sharepoint, OData und anderen Quellen ermöglicht. Der Datenimport kann somit auf XML- und JSON-Dateien, Sharepoint Online Listen, Blank Querys und Blank Tabellen ausgeweitet werden.Gewisse Funktionen sind derzeit noch den Insidern vorbehalten und sind nur in den jeweiligen Desktop-Apps vorzufinden. Auf Windows und MacOS können Insider die automatische Neuberechnungsoptimierung und exklusiv auf Windows das neue XLL Add-in "Block Feature" ausprobieren. Dadurch wird es erschwert, Malware in Excel-Tabellen einzuschleusen. Microsoft lässt Insider des Weiteren auch die neue Funktion zum Importieren von Daten aus SQL-Datenbanken über Power Query ausprobieren. Sobald Microsoft das Feedback zu den Insider-Funktionen ausgewertet hat, werde diese der Allgemeinheit zugänglich gemacht. (adk)