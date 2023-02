Neue Image-Funktion in Excel für alle Plattformen verfügbar

(Quelle: Microsoft)

22. Februar 2023 - Mit der Image-Funktion in Excel können Bilder neu als reguläre Inhalte von Zellen gehandhabt werden. Die Funktion geht damit von der Beta- in die offizielle Version von Excel über.

Die Funktion, in Excel Bilder als Zellinhalte zu nutzen, wird für alle Plattformen verfügbar gemacht. Die neue Image-Funktion wurde im Herbst 2022 in der Beta-Version von Excel erstmals zugänglich ("Swiss IT Magazine" berichtete ) und ist zeitnah auf Windows, MacOS, Web, Android und iOS nutzbar. Anstatt Bilddateien ins Spreadsheet zu ziehen und diese über der Tabelle schweben zu lassen, können diese nun mit der neuen Image-Funktion in die Zellen integriert und entsprechend damit gearbeitet werden. Als praktische Beispiele nennt Microsoft im zugehörigen Blogbeitrag etwa die Möglichkeit, eine Mitarbeiterliste mit den entsprechenden Fotos der Angestellten zu erstellen oder Bilder zu Produktlisten hinzuzufügen.Die Funktion nutzt folgendes Kommando in Excel-Zellen: =IMAGE(source, [alt_text], [sizing], [height], [width]). Unterstützt werden die Bildformate BMP, JPG/JPEG, GIF, TIFF, PNG, ICO und WEBP. Ein Beispiel findet sich in der Bildergalerie unten. (win)