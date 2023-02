Diese Neuerungen warten auf Excel-User

2. Februar 2023 - Microsoft hat die Januar-News von Excel veröffentlicht. Ein besonders cooles Tool ist vorerst aber Insidern vorbehalten.

Microsoft hat die monatlichen Updates in Excel implementiert. Das erste Feature betrifft die Web-Version von Excel. Es handelt sich um die Möglichkeit, die Quelldaten für eine Wertzelle in einer Pivot-Tabelle anzuzeigen. Diese Funktion werden User besonders dann schätzen, wenn man einen scheinbar anomalen Wert in einer Tabelle entdecken und die zugrunde liegenden Daten detaillierter untersuchen möchten. Dies bietet die Excel-Web-Version nun, indem man entweder auf die Zelle doppelklickt oder mit der rechten Maustaste darauf klickt und "Details anzeigen" wählt. Dadurch wird ein neues Blatt mit weiteren Details zur Zelle geöffnet, sodass die Zahlen und Berechnungen überprüft werden können.Für Excel für Windows und Excel für Mac ist die einzige Neuerung identisch. Neu können Office-Skripte über Power Automate automatisiert werden, indem eine spezielle Registerkarte "Automatisieren" verwendet wird. Damit können sich wiederholende Tasks im Handumdrehen erledigt werden.Zu guter Letzt gibt es noch zwei weitere News für Insider. Erstere macht die Automatisierung noch einfacher. Anstatt Office-Skripte in JavaScript oder TypeScript zu schreiben, kann neu die Funktion "Aktionen aufzeichnen" verwendet werden. Damit kann man wie gewohnt durch die Benutzeroberfläche navigieren und die gewünschten Aktionen ausführen, während im Hintergrund das entsprechende Skript generiert wird. Die zweite Insider-Funktion ist weniger bahnbrechend und bietet ein Tool zur Validierung eines Parameters in einer Excel-Formel.Der komplette Changelog von Microsoft kann hier nachgelesen werden. (adk)