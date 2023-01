Excel bekommt Automatisieren-Funktion

6. Januar 2023 - Microsoft hat die aus der Excel-Webversion bekannte Automatisierungsfunktion nun auch in die Desktop-Versionen der Tabellenkalkulation für Windows und MacOS integriert.

Die Web-Version von Excel verfügt bereits über die Automatisieren-Funktion, mit der sich wiederholende Aufgaben aufzeichnen lassen und bei Bedarf wieder per Mausklick aufrufen lassen. Nun will Microsoft die Aufzeichnungsfunktion auch in den Desktop-Versionen der Tabellenkalkulation auf der Windows- wie auch auf der MacOS-Plattform zur Verfügung stellen.Wie der Softwareriese im Excel-Blog ankündigt , entspricht die Funktion in den Deskop-Apps eins-zu-eins jener in der Webversion. Über einen Automatisieren-Tab lassen sich Aktionen aufzeichnen und für die Wiederverwendung abspeichern. Dazu finden sich auch eine ganze Reihe von via Microsoft bereitgestellten Scripts, die sich auch den eigenen Wünschen anpassen lassen. (rd)